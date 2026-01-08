ケーキの包装技術がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】天地ひっくり返してもびくともしません！「この手のケーキの包装技術すげーな。 横にしても逆さにしても動かないやん。 こんなメーカーの努力が、商品事故減らしてるのね」とその模様を動画で紹介したのはトラックあるあるさん（@RANJER_GOGO）。コンビニやスーパーなどでよく売られている、プラスチックケースにおさめられたカット済ショートケーキ。見たところケーキ