2児の父であり、女装が話題のモデルでタレントの谷琢磨さんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。批判が殺到した投稿を削除し、謝罪をしました。【投稿】謝罪の言葉を掲載「削除させていただきますね」7日までに「手の血管を取った話」と題し、手の甲に浮き出ている血管を取る手術をしたことを公表した谷さん。それに対し、「美容目的で取る事は道徳的にも倫理的にもあり得ない事です無責任な拡散も罪深い行為です」「絶対に真