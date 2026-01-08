中国外交部の毛寧報道官は1月7日の定例記者会見で、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の初の中国公式訪問について説明しました。毛報道官は「中国と韓国の首脳が多くの合意に達した。両国が各分野での協力を深め、共通の利益を拡大することを期待する」と述べました。毛報道官は、「韓国の李在明大統領は習近平主席の招待を受けて、1月4日から7日まで中国を公式訪問した。この訪問中、習主席と李大統領は中韓関係や国際および