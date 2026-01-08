元グラビアアイドルで現在はマラソンスポーツモデルとして活躍する佐野千晃（33）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。昨年12月30日にYouTubeチャンネルで妊娠を報告していたが、あらためて「不妊治療を約3年経て妊娠できました」と報告。「一応5月に出産予定」と説明し、「先輩ママパパたくさん助言をください！！！」と呼びかけた。YouTubeでは「みんなに早く言いたかったのもあるんだけど、やっぱり流産