フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が8日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ“空港コーデ”を披露した。「ずっとこのスーツケースを使う日を楽しみにしてたの」「去年選んだもので1番のお気に入りです」などとつづり、黒のポロシャツ、白のミニスカートでピンクのスーツケースを手にしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「スポーティーでめっっちゃ可愛い〜！！！」「お似合いで可愛すぎる〜