中国政府による軍民両用品目の日本への輸出禁止措置の波紋が広がっています。小泉防衛相は8日朝、フジテレビの番組に出演し「国際的な慣行から外れることなので、しっかり物を申さないといけない」と強調しました。中国が発表した日本への軍民両用品目の輸出禁止措置は、多くの工業製品に使われるレアアースが対象になる可能性もあり、経済界などに不安が広がっています。小泉防衛相は「サン！シャイン」への出演の中で「中国が他