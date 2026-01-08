小説家で医師の知念実希人氏（47）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で物議をかもす、手の血管を取る「ハンドベイン」という手術について私見を述べた。物議をかもしたのは、“リアル美少女お父さん”として注目されるモデル、タレント、ミュージシャンの谷琢磨（48）のX投稿。テレビの女装コンテストに出演するなどの活動をしてきた谷は、自身が受けてきた美容整形などについても発信しており、7日にはハンドベイン手術