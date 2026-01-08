大統領がアメリカによって拘束され混乱が続くベネズエラですが、アメリカのルビオ国務長官は7日、ベネズエラを再建するとして3つの段階で進める計画だと明らかにしました。アメリカルビオ国務長官「ベネズエラの再建について、我々は3段階で計画を進めていく」ルビオ国務長官は、ベネズエラの国家再建に向けた第1段階は「国の安定」だとして、ベネズエラがアメリカに引き渡す石油を市場で売却し、その収益を「ベネズエラ国民の利