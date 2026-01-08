グラビアアイドルの高野真央（※高＝はしごだか）が、8日発売の『週刊少年チャンピオン』6号で表紙と巻頭グラビアを飾った。2026年最初の表紙を任されたのは、昨年10月に同誌で初表紙を飾って以降、注目度を急速に高めている“グラビア界のニュースター”。今回は早くも2度目の登場となり、存在感をさらに強めている。【写真】赤の水着でマフラーや耳当て…美ボディを披露する高野真央誌面では、冬らしい赤マフラーや耳当て、