木原稔官房長官は8日の記者会見で、米軍がベネズエラの石油取引に関わったとして、ロシア船籍とされるタンカーを拿捕したことについて「米ロ関係に多大な関心を有している。今般の動向も含めて引き続き注視する」と述べた。