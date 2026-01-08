¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç½¡Áü»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Îã·Æ£¸µ¹§»á¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·Ý¿Í»þÂå¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤ÆÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£ã·Æ£»á¤Ï¡Ö·Ý¿Í»þÂå¤ÎYouTubeÈ¯¿®¤ÎÆâÍÆ¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯12·î25ÆüÉÕ¤ÇÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÅö³ºÀ¯¼£²È¤ÎÊýµÚ¤Ó»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢Æü¡¹±þ±ç¤ò»ò¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¼Õºá¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿