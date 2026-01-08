ゲームセンターのプライズを展開するパレードは、『ちいかわ』より「ぬいぱれっと〜ミルクいろ〜 ぬいぐるみ(2)」を1月より取り扱う。第二弾の今回登場するラインナップは「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」「古本屋」の4種類。淡いミルク色のかわいらしいぬいぐるみだ。詳細は後日発表。／📢1月プライズ新情報＼#ちいかわ よりぬいぱれっと〜ミルクいろ〜 ぬいぐるみ?が登場🎨🍼次はこの4種がミルクいろに