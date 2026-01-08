中部電力の浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査で、データを不正に操作した問題について、勝野哲会長が先ほど、中部経済界の年頭会見で陳謝しました。 【写真を見る】中部電力 勝野哲会長｢一歩ずつ信頼回復していくことにつきる｣ 浜岡原発の再稼働めぐるデータ不正問題 中部経済界の年頭会見で陳謝 （中部電力 勝野哲会長）「中部電力の原子力事業がステークホルダーの信用を失墜させてしまった。一歩