µð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥«¥º¥Þ¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö£È£Å£Ì£Ì£Ï¡ª£Í£ù£î£á£í£å£é£ó£Ë£á£ú£õ£í£á£Ï£ë£á£í£ï£ô£ï¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿²¬ËÜ¡£Â³¤±¤Æ±Ñ¸ì¤Î»úËë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö