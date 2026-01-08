【モデルプレス＝2026/01/08】女優の足立梨花が1月6日、自身のInstagramを更新。アウターとミニボトムを合わせた私服姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】33歳美人女優「スタイル良い」ミニ丈×ロングブーツから圧巻美脚◆足立梨花「大たまごっち展」コーデ披露足立は「一足お先に 大たまごっち展 お邪魔してきました」とつづり、7日から六本木ミュージアムで開催される「大たまごっち展」の会場でキャラクターと寄り添った