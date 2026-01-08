【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の庄司浩平が、3月30日に卓上型カレンダー「庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03」（株式会社KADOKAWA）を発売することが決定。あわせて、先行カット5種が解禁された。【写真】BLで話題の26歳俳優、ファーベストからのぞく驚きの肉体美◆庄司浩平、カレンダー決定本作はかねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。「一度は行かないとならない！