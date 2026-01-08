殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(98)が再審=裁判のやり直しを求めている47年前の大崎事件。弁護団はさきほど、5回目の再審請求を鹿児島地方裁判所に申し立てました。 1979年、鹿児島県の大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さん(98)が一貫して無実を訴え、再審=裁判のやり直しを求めています。 原口さんはこれまでに4回再審請求して、地裁で2度、高裁で1度再審が