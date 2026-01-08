年末年始のごちそうが続いて、胃腸を少し休ませたくなる頃。 そんな日は、さっと作れてやさしく食べられるおかゆがちょうどいい存在です。 梅干しの酸味ですっきり食べられて、しらすのうまみで満足感もほどよく。 1人分・レンチン1回で作れるから、体を休めたい日にも無理なく用意できます。『梅しらすのおかゆ』のレシピ材料（1人分）梅干し（塩分8％のもの）……1個（約15g） 温かいご飯……100g 釜揚げしらす……大さじ2（約10