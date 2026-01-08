高松西警察署 高松西署は６日までに、山口県下松市の会社役員の男（53）を覚せい剤取締法違反と医薬品医療機器等法律違反の疑いで最終送検しました。調べによりますと、男は2025年８月27日、高松市国分寺町の当時の自宅で覚せい剤約40グラムと薬機法で禁止されている指定薬物入りの錠剤５錠を所持したほか、10月1日以前に山口県内もしくは周辺地域で覚せい剤を使用したなどの疑いです。 高松西署は８月、坂出市内で男を聴