古高松小学校高松市高松町 香川県の多くの公立小・中学校で3学期が始まりました。 高松市の古高松小学校はインフルエンザなどの感染拡大を防ぐため、リモートで始業式を行いました。約400人の児童がそれぞれの教室から参加しました。 （古高松小学校／宮脇充広 校長）「前に進む。挑戦とか飛躍、そして成功する。そのような意味が午年には込められているそうです」 始業式の後、児童たちは冬休みの宿題を