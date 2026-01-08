今日8日、日本付近は冬型の気圧配置となり、北海道から山陰にかけての日本海側は広い範囲で雪が降っています。局地的に雪や風が強まり、短時間で積雪が増えている所もあります。日本海側は今夜いっぱい強まる雪や風に注意、警戒が必要です。3連休は再び日本海側で雪が強まり、広い範囲で警報級の大雪や暴風雪の恐れがあります。日本海側は今夜にかけて大雪や吹雪に注意今日8日、北海道の北を低気圧が通過し、日本付近は強い冬型の