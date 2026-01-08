モデルでタレントの森泉（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。「ski training camp」と、長女（7）とスキーを楽しんだ様子を披露した。【動画】「すごく上手」“スキー合宿”を楽しむ森泉＆7歳長女の様子投稿では、1本の動画をアップ。雪山をスキーで滑る森と長女らの姿や、食事を楽しむ森の姿が写し出されている。ほほ笑ましい親子の姿に、コメント欄には「楽しそう〜 素敵〜」「すごく上手」「お子さま、幸せですね」