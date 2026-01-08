シンガー・ソングライターの平原綾香（41）が8日、自身のインスタグラムを更新。新幹線のホームで有名シンガーソングライター夫妻とばったり会ったことを報告した。「お正月ミラクルといえば」と書き出し「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえて」とつづった。「まるでその響きが、上から降ってくるような天の声だったので、『パパか？』と母とふたりキョロキョロしていたらニコニコ顔の人が近づいてくるもんだから何