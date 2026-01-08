Ｍ-１グランプリ第10代王者、笑い飯の西田が、漫才ネタの作り方を明かした。審査員から絶賛され、史上唯一100点を獲った伝説の漫才ネタ「鳥人（とりじん）」などでも駆使された「Ｗボケ」に話が及ぶと、一同が「すごいな」と感心した。 【TVer】「お品書きみたいな感じで書いてそれを繋げる」Ｍ－１初代王者・中川家もネタの作り方を告白！ 笑い飯の漫才の作り方について、「うちは大体哲夫がこうこうこういう感じでっ