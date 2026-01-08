お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が7日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（後11・15）に出演。収録中にガチギレしていた芸人を暴露した。それは昨年、ちゃんぴおんず・大ちゃんをメインとしたドッキリ企画を同番組で行ったときのことだった。離婚した大ちゃんを励ますためにこっそり見せ場を作ってあげるという内容だったが、出演者のネルソンズ・和田まんじゅうはまったく見せ場を作れず。企画の趣旨に反する行動