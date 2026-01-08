ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。1月9日（金）放送の同番組では、「瀕死の子ネコを救った、命のバトンを繋ぐ奇跡のリレー」などを紹介する。【写真】寒くないの？体ごと深雪の中にずっぽりなネコ今回の「日本列島ネコいぬニュース24時」のコーナーでは、冬ならではのネコいぬ爆笑映像が。雪道に心が折れるコーギーや、寒さに震え散歩を5分で終える