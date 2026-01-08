去年4月から11月までの8か月間で、県内では1万3,000件を超えるクマの出没情報があったことが環境省のまとめでわかりました。捕獲されたクマの数とともに全国最多となっています。環境省は、去年の4月から11月の8か月間のクマの出没件数を速報値として発表しました。公表していない北海道と、生息していないとされる九州・沖縄を除いた全国のクマの出没件数は、4万7,000件あまりにのぼりました。秋田は全国最多で全体の約3割に当た