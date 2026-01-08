小学生のバスケットボール、ミニバスの県大会で、先月初優勝した大館市のチームが市役所を訪れ、全国大会への意気込みを語りました。大館市役所を訪れたのは、「有浦Red Thunder」の選手とコーチです。先月行われた小学生のバスケットボール、ミニバスの県大会で初優勝し、全国大会への出場を決めました。夏の県大会では決勝で惜しくも敗れ、悔しさをバネに練習を重ね、初の頂点に立ちました。有浦RedThun