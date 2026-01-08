JR東海とJR西日本は7日、2026年度の東海道・山陽新幹線「のぞみ」号について、混雑が予想される特定期間を「全席指定席」で運行すると発表しました。自由席に並ばずに安心して旅行ができる反面、予約を忘れると座れない可能性があるため注意が必要です。対象期間やルールをまとめました。2026年度の「全席指定」対象期間は？今回発表された対象期間は、「ゴールデンウィーク」「お盆」「シルバーウィーク」「年末年始」です。例年