「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、薬王堂ホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は６日の取引終了後に２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。これにあわせ、通期の業績予想を修正し、売上高と各利益の予想を引き下げた。今期の最終利益予想は従来の４４億円から３８億５８００万円（前期比９．８％減）に見直