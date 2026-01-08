岡山市は、物価高騰対策として全市民一人当たり現金3000円としていた給付金に、さらに2000円を上乗せしたい意向であることを発表しました。 【写真を見る】全岡山市民一人当たり現金3000円の給付金→市はさらに2000円を上乗せしたい意向大森市長が明らかに【岡山】 「補正予算案14億円」議会に提出へ きょう（8日）の定例会見で大森市長が明らかにしました。岡山市議会は、物価高騰対策として全市民一人当たり現金3000円を給