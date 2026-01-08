FC町田ゼルビアは7日、新シーズンのトップチーム選手背番号が決定したことを発表した。唯一の新加入選手となるFW徳村楓大(←神村学園高)は34番。期限付き移籍からの復帰組では、FWエリキ(←神戸)が27番、FWバスケス・バイロン(←栃木C)が39番を着ける。以下、トップチーム選手背番号1 谷晃生2 今井智基3 昌子源4 菊池流帆5 ドレシェヴィッチ6 望月ヘンリー海輝7 相馬勇紀8 仙頭啓矢9 藤尾翔太10 ナ・サンホ11 増山朝陽13 守田