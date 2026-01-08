ポルトガル1部リーグのスポルティングCPに所属する守田英正（30）が1月2日、自身のInstagramを更新し、年始に撮影した家族ショットを公開した。投稿では「毎日隣で支えてくれてありがとう」と感謝の言葉をつづり、「2026年は最高の年にする」と新年への決意も添えている。 【画像】「レジェンドだらけ！」澤穂希、吉田沙保里との“最強コンビ”でピース小野伸二、乾貴士ら集結の豪華オフショ公開 写真には、鏡