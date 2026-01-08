インフルエンザにかかると、高熱・倦怠感・咳・喉の痛みなどの症状で体力が著しく低下します。そのときに重要なのが、栄養バランスの取れた食事と適切な水分補給です。 しかし一方で、症状を悪化させるものや回復を遅らせる恐れのある避けるべき食べ物も存在します。 この記事ではインフルエンザのときのおすすめの食材や食べられないときの対処法について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「インフルエンザ」を