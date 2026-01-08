デトロイト・ピストンズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年1月8日（木）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 108 - 93 シカゴ・ブルズ NBAのデトロイト・ピストンズ対シカゴ・ブルズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし30-24で終了する。第2クォ