8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数735、値下がり銘柄数594と、値上がりが優勢だった。 個別ではネクストウェアが一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、オーテック、三井住建道路、植木組、大成温調など85銘柄は昨年来高値を更新。コンピューターマネージメント、アサカ理研、東京衡機、星和電機、中国工業は値上がり率上位に買われた。 一方、大黒屋ホールデ