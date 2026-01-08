8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数339、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。 個別ではブルーイノベーション、マイクロ波化学がストップ高。ミーク、サイエンスアーツ、ＡＲアドバンストテクノロジ、日本動物高度医療センター、神戸天然物化学など6銘柄は昨年来高値を更新。トゥエンティーフォーセブンホールディングス、アーキテクツ・ス