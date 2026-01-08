8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 68890 -15.6 45350 ２. 日経Ｄインバ 1188455.25524 ３. 楽天Ｗブル6620 -19.3 53820 ４. 野村日経平均637621.1 53680