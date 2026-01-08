木原官房長官は8日の記者会見で、中国が東シナ海で新たなガス田の掘削を行っていることを明らかにし、「一方的な開発行為や、その既成事実化の試みを継続していることは極めて遺憾だ」と批判した。木原長官は会見で「東シナ海の地理的中間線の西側の海域において、移動式の掘削船を停船し固定していることが確認された」と明らかにし、「東シナ海の排他的経済水域および大陸棚の境界がまだ画定していない状況において、日本側から