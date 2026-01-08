バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』から、『水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム』(1万2980円 税込／送料・手数料別途)を発売する。【写真】商品化された家庭用“電気イスゲーム”TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の大人気企画「電気イスゲーム」が家庭用パーティーゲームになって登場。「電気イスゲーム」は、12脚の椅子を