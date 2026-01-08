窃盗事件の証拠品だったトレーディングカードを盗んだとして、埼玉県警の警察官の男が逮捕されました。カードは総額70万円以上で売却されていたということです。【映像】連行される容疑者埼玉県警の巡査・藤岡俊行容疑者（25）は去年10月以降、勤務先の羽生警察署で証拠として保管されていたトレーディングカード9枚を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、藤岡容疑者は自身が担当していた窃盗事件の証拠品から、