8日は、中国に返還される上野動物園のジャイアントパンダシャオシャオとレイレイを観覧するための予約受付最終日です。シャオシャオとレイレイは、1月下旬に中国に返還されるため、1月25日が観覧最終日となっています。観覧最終日は、事前WEB予約による抽選制となっていて、受付期間は8日で締め切られます。最終日は、午前10時15分から午後4時までで、最大で4400人が観覧できるということです。抽選結果は16日に発表予定です。