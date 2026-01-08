昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、双子の成長を明かし話題を集めている。中川は８日までに「双子くんたち！ついにお互いを認識した？？ふたりにしかわからない、宇宙語？？ふた語？で見つめ合ってなにか喋ってた！！目撃した！！」と興奮した様子で報告。「オマエ誰？オマエこそ誰？よろしくなあ！とかかな？翻訳できる人字幕つけてほしい！笑双子ならでは、双子だからこその発見がこれからも