ブライトン三笘薫のスーパーゴール、ピッチレベル撮影の動画が公開されたイングランド1部プレミアリーグ、ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、現地時間1月7日に行われたプレミアリーグ第21節マンチェスター・シティ戦（1-1）で負傷から復帰後の初ゴールを決めた。三笘の個の力が発揮されたゴールシーンをゴール裏のピッチレベルで撮影した動画をU-NEXTの公式Xが公開した。2位のマンチェスター・シティとの試合に左サイド