ドラマ「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」で子役として大人気となり、2024年「第66回グラミー賞」では「Flowers」で年間最優秀レコード、最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞の2冠に輝いた米女優で歌手のマイリー・サイラスが、「ハンナ・モンタナ」放送25周年記念企画が進んでいることを明かした。 【写真】匂わせ…レッドカーペットに「ハンナ・モンタナ」風ヘアで登場した