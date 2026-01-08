火事が発生した香川県教育会館ミューズホール(高松市西宝町) 8日午前、高松市にある香川県教育会館で火事がありました。けが人はいませんでした。 消防によりますと8日午前9時20分ごろ、高松市西宝町にある香川県教育会館ミューズホールで「電気室から黒い煙が出ている」と職員から119番通報がありました。 消防車13台が出動し、約1時間後に火を消し止めました。 当時、館内には職