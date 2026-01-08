U-21日本代表がシリアに勝利、佐藤龍之介が2ゴール2アシストの活躍を見せたU-21日本代表は1月7日に行われたAFC U-23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23シリア代表と対戦して5-0で勝利した。この試合でMF佐藤龍之介は2ゴール2アシストの活躍を見せたが、左足で決めた後半30分の2点目が話題となっている。前半10分にMF大関友翔の先制ゴールをアシストした佐藤は、なかなか追加点を挙げられなかったなかで、後半21分に追加点