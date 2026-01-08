ディズニーの人気キャラクター「ディズニー スティッチ」のプライズがナムコ限定で登場。やんちゃな「ディズニー スティッチ」がいろんな姿で癒やしてくれるクッションとマスコットがラインナップされます☆ ナムコ「ディズニー スティッチ」プライズ  登場時期：2026年1月16日(金)より順次登場店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」「ナムコオンラインクレーン」 バンダイナムコエクスペリエンスから、