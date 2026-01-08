スターバックスから、バレンタインシーズンを彩る“深みを纏うカカオ体験”として「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」が登場。濃厚な味わいのカカオに、甘酸っぱいストロベリーやなめらかなムースを重ねた味わいは、ひとくちでとろけるような心地よい時間を演出してくれるビバレッジです☆ スターバックス「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ／カカオ ムース ラテ」