株式会社リブグラフィは、2026年1月14日(水)より、渋谷のコワーキングスペース「LULL TECH BEACH 渋谷」にて、サステナブルな吸音パネル「REBORN PULP 吸音パネル」のPOP-UP展示を開始します。古紙パルプ100％で構成された環境配慮型製品の実物を、実際の会議室環境で体感できる機会となります。 リブグラフィ「REBORN PULP 吸音パネル」POP-UP展示 開催期間：2026年1月14日(水)〜3月31日(火)開催場所：LULL TECH